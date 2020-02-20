Yurt Dışı ÜFE ocakta yıllık yüzde 9,53 arttı - Son Dakika
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Yurt Dışı ÜFE ocakta yıllık yüzde 9,53 arttı

8 saat önce

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) ocak ayında yıllık yüzde 9,53, aylık yüzde 2,39 arttı.

Yurt Dışı ÜFE ocakta yıllık yüzde 9,53 arttı, System.String[]

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) ocak ayında yıllık yüzde 9,53, aylık yüzde 2,39 arttı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 ocak dönemi yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; YD-ÜFE (2010=100) 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,39 artış gösterdi.


Sanayinin iki ana sektöründen imalat yıllık yüzde 9,43 arttı


Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 13,66, imalatta yüzde 9,43 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 7,13, dayanıklı tüketim malında yüzde 15,39, dayanıksız tüketim malında yüzde 9,29, enerjide yüzde 19,02, sermaye malında yüzde 10,48 artış olarak gerçekleşti.


Sanayinin iki ana sektöründen imalat aylık yüzde 2,41 arttı


Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 1,37, imalatta yüzde 2,41 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 1,77, dayanıklı tüketim malında yüzde 7,37, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,58 artış, enerjide yüzde 0,62 azalış, sermaye malında yüzde 2,96 artış olarak gerçekleşti.


Yıllık en düşük artış yüzde 0,59 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünlerde gerçekleşti


YD-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünlerde yüzde 0,59, basım ve kayıt hizmetlerinde yüzde 3,24, ana metallerde yüzde 4,99 olarak gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 19,02, diğer mamul eşyalar yüzde 18,89, tütün ürünleri yüzde 17,39 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.


Aylık azalış sadece yüzde 0,62 ile kok ve rafine petrol ürünlerinde gerçekleşti


YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 0,62 azalış gerçekleşti. Buna karşılık elektrikli teçhizat yüzde 6,97, diğer mamul eşyalar yüzde 4,11, motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) yüzde 3,83 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:09 Kaynak: İHA
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