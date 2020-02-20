Yurt Dışı ÜFE ocakta yıllık yüzde 9,53 arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yurt Dışı ÜFE ocakta yıllık yüzde 9,53 arttı - Son Dakika

Yurt Dışı ÜFE ocakta yıllık yüzde 9,53 arttı

8 saat önce

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) ocak ayında yıllık yüzde 9,53, aylık yüzde 2,39 arttı.

Yurt Dışı ÜFE ocakta yıllık yüzde 9,53 arttı, System.String[]

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) ocak ayında yıllık yüzde 9,53, aylık yüzde 2,39 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 ocak dönemi yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; YD-ÜFE (2010=100) 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,39 artış gösterdi.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT YILLIK YÜZDE 9,43 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 13,66, imalatta yüzde 9,43 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 7,13, dayanıklı tüketim malında yüzde 15,39, dayanıksız tüketim malında yüzde 9,29, enerjide yüzde 19,02, sermaye malında yüzde 10,48 artış olarak gerçekleşti.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT AYLIK YÜZDE 2,41 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 1,37, imalatta yüzde 2,41 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 1,77, dayanıklı tüketim malında yüzde 7,37, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,58 artış, enerjide yüzde 0,62 azalış, sermaye malında yüzde 2,96 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış yüzde 0,59 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünlerde gerçekleşti

YD-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünlerde yüzde 0,59, basım ve kayıt hizmetlerinde yüzde 3,24, ana metallerde yüzde 4,99 olarak gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 19,02, diğer mamul eşyalar yüzde 18,89, tütün ürünleri yüzde 17,39 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK AZALIŞ SADECE YÜZDE 0,62 İLE KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 0,62 azalış gerçekleşti. Buna karşılık elektrikli teçhizat yüzde 6,97, diğer mamul eşyalar yüzde 4,11, motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) yüzde 3,83 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:15 Kaynak: İHA
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