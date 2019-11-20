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Yurt dışı üretici fiyat endeksi açıklandı

7 saat önce

Yurt dışı üretici fiyat endeksi 2019 Ekim döneminde bir önceki aya göre yüzde 1,17 arttı.

Yurt dışı üretici fiyat endeksi açıklandı, System.String[]

Yurt dışı üretici fiyat endeksi 2019 Ekim döneminde bir önceki aya göre yüzde 1,17 arttı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Ekim dönemi yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,17 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,49 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,88 düşüş ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,32 artış gösterdi.


Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,81, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 1,18 artış olarak gerçekleşti.


Aylık en fazla artış tütün ürünlerinde gerçekleşti


Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 9,58 ile tütün ürünleri, yüzde 3,07 ile kağıt ve kağıt ürünleri, yüzde 2,53 ile makine ve ekipmanlar (b.y.s.) sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri yüzde 0,28, diğer mamul eşyalar yüzde 0,17 ve ana metaller yüzde 0,06 ile bir önceki aya göre endeksin düştüğü alt sektörler oldu.


Ana sanayi gruplarında en fazla aylık artış sermaye mallarında gerçekleşti


Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Ekim ayında en fazla aylık artış yüzde 1,83 ile sermaye mallarında gerçekleşti. - İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:04 Kaynak: İHA
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