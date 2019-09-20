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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ağustosta düştü

16 dakika önce

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,41 düşüş gösterdi.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ağustosta düştü, System.String[]

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,41 düşüş gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,41, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,94 gerilerken, 2018'in aralık ayına göre yüzde 5,38, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31 arttı.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,1, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 1,44 düşüş görüldü.

En fazla düşüş kok ve rafine petrol ürünlerinde

Ağustosta bir önceki aya göre en fazla düşüş yüzde 8,56 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 2,26 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler, yüzde 2,1 ile ana metaller sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık, metal cevherleri yüzde 1,25 ile bir önceki aya göre endeksin arttığı alt sektör oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre ağustosta en fazla aylık ve yıllık düşüş enerji mallarında görüldü.

YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları şöyle:

Yıl

Ocak

Şubat

 Mart

Nisan

 Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2013

 0,26

 0,47

 0,15

 -0,92

 1,16

 3,90

 1,77

 2,17

 3,07

-0,64

 0,95

 2,85

2014

 5,73

 0,07

 0,18

 -3,21

 -1,62

 0,53

 0,62

 1,17

 0,31

 0,60

 -1,84

 0,32

2015

-1,49

 3,35

 2,09

 2,01

 1,52

 1,49

 -1,28

 4,69

 3,94

-2,07

 -3,85

 0,36

2016

 1,55

 -0,85

-0,73

 -0,45

 3,02

 -0,45

 0,59

 0,88

 0,06

 2,82

 5,04

 5,22

2017

 7,25

 -0,93

 0,48

 0,04

 -0,88

 -0,14

 2,24

 0,87

 0,12

 4,26

 5,22

-0,01

2018 0,39 1,70 2,24 4 6,40 3,44 2,63 18,16 10,14 -7,45 -8,44 -1,32

2019 1,83 -1,79 3,44 4,93 4,19 -3,24 -2,33

 - 1,41
YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları şöyle:

Yıl

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2013

-1,13

1,40

0,01

-0,60

0,82

5,52

8,65

11,12

12,25

10,72

13,97

16,15

2014

22,48

21,99

22,03

19,20

15,93

12,17

10,90

9,82

6,88

8,20

5,21

2,63

2015

-4,38

-1,24

0,64

6,07

9,46

10,51

8,42

12,20

16,26

13,17

10,86

10,90

2016

14,32

9,66

6,64

4,06

 5,60

 3,58

5,53

1,69

-2,10

 2,80

 12,30

17,73

2017

24,34

 24,24

25,76

 26,38

 21,60

 21,98

23,99

 23,98

24,05

25,78

 26,01

 19,75
2018 12,09 15,07 17,08 21,72 30,65 35,33 35,84 59,12 75,04 55,40 35,21 33,45
2019 35,35 30,71 32,24 33,43 30,66 22,23 36,98 31

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:16 Kaynak: AA
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