Son Dakika Haberleri: Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Aralıkta Geriledi

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Aralıkta Geriledi

1 saat önce

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), geçen yılın aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,32 geriledi.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Aralıkta Geriledi, System.String[]
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), geçen yılın aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,32 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2018'e ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,32 düşerken, Aralık 2017'ye göre yüzde 33,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,7 arttı.

Aralıkta bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,94, imalat sanayisi sektöründe ise yüzde 1,31 düşüş gözlendi.

En yüksek aylık düşüş kok ve rafine petrol ürünlerinde

Aralık ayında bir önceki aya göre endekslerde en fazla düşüş, yüzde 17,65 ile kok ve rafine petrol, yüzde 2,5 ile ile ana metaller, yüzde 2,40 ile diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri sektöründe gerçekleşti.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı aralık ayında en fazla aylık düşüş yüzde 17,65 ile enerji mallarında gerçekleşti.

YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları şöyle:

Yıl

Ocak

Şubat

 Mart

Nisan

 Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2013

 0,26

 0,47

 0,15

 -0,92

 1,16

 3,90

 1,77

 2,17

 3,07

-0,64

 0,95

 2,85

2014

 5,73

 0,07

 0,18

 -3,21

 -1,62

 0,53

 0,62

 1,17

 0,31

 0,60

 -1,84

 0,32

2015

-1,49

 3,35

 2,09

 2,01

 1,52

 1,49

 -1,28

 4,69

 3,94

-2,07

 -3,85

 0,36

2016

 1,55

 -0,85

-0,73

 -0,45

 3,02

 -0,45

 0,59

 0,88

 0,06

 2,82

 5,04

 5,22

2017

 7,25

 -0,93

 0,48

 0,04

 -0,88

 -0,14

 2,24

 0,87

 0,12

 4,26

 5,22

-0,01

2018 0,39 1,70 2,24 4 6,40 3,44 2,63 18,16 10,14 -7,45 -8,44 -1,32

YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları şöyle:

Yıl

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2013

-1,13

1,40

0,01

-0,60

0,82

5,52

8,65

11,12

12,25

10,72

13,97

16,15

2014

22,48

21,99

22,03

19,20

15,93

12,17

10,90

9,82

6,88

8,20

5,21

2,63

2015

-4,38

-1,24

0,64

6,07

9,46

10,51

8,42

12,20

16,26

13,17

10,86

10,90

2016

14,32

9,66

6,64

4,06

 5,60

 3,58

5,53

1,69

-2,10

 2,80

 12,30

17,73

2017

24,34

 24,24

25,76

 26,38

 21,60

 21,98

 23,99

 23,98

24,05

25,78

 26,01

 19,75
2018 12,09 15,07 17,08 21,72 30,65 35,33 35,84 59,12 75,04 55,40 35,21 33,45

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:21 Kaynak: AA

Ekonomi
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