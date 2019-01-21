Son Dakika Haberleri: Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Düştü

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Düştü

1 saat önce

Yurt dışı üretici fiyat endeksi, 2018'in Aralık ayında yüzde 1,32 düştü.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Düştü, System.String[]
Yurt dışı üretici fiyat endeksi, 2018'in Aralık ayında yüzde 1,32 düştü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Aralık ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verisini açıkladı. Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2018 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,32 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 33,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,70 artış gösterdi. Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1,94, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 1,31 düşüş olarak gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİNDE GERÇEKLEŞTİ Bir önceki aya göre en fazla düşüş; yüzde 17,65 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 2,50 ile ana metaller, yüzde 2,40 ile diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri sektöründe gerçekleşti.

ANA SANAYİ GRUPLARINDA EN FAZLA AYLIK DÜŞÜŞ ENERJİ MALLARINDA GERÇEKLEŞTİ Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Aralık ayında en fazla aylık düşüş yüzde 17,65 ile enerji mallarında gerçekleşti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:11 Kaynak: İHA

Ekonomi
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