Son Dakika Haberleri: Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi eylülde arttı
Son Dakika Ekonomi Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi eylülde arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi eylülde arttı

32 dakika önce

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,82 artış gösterdi.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi eylülde arttı, System.String[]

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,82 artış gösterdi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:11 
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