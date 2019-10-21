Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi eylülde arttı
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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,82 artış gösterdi.
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,82 artış gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:11
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