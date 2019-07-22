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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi haziranda düştü

33 dakika önce

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,24 düşüş gösterdi.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi haziranda düştü, System.String[]
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,24 düşüş gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.
Buna göre, YD-ÜFE, haziranda bir önceki aya göre yüzde 3,24 gerilerken, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 9,43, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,23 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 38,97 artış gösterdi.
Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 4,08, imalat sanayi sektöründe yüzde 3,22 düşüş görüldü.
En fazla düşüş kok ve rafine petrol ürünlerinde
Haziranda bir önceki aya göre en fazla düşüş yüzde 12,22 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 4,91 ile metal cevherleri, yüzde 4,52 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 3,26 ile geçen aya göre endeksin arttığı alt sektör oldu.
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre haziranda en fazla aylık düşüş yüzde 12,22 ile enerji mallarında görüldü.
YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları şöyle:
Yıl
Ocak
Şubat
 Mart
Nisan
 Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
2013
 0,26
 0,47
 0,15
 -0,92
 1,16
 3,90
 1,77
 2,17
 3,07
-0,64
 0,95
 2,85
2014
 5,73
 0,07
 0,18
 -3,21
 -1,62
 0,53
 0,62
 1,17
 0,31
 0,60
 -1,84
 0,32
2015
-1,49
 3,35
 2,09
 2,01
 1,52
 1,49
 -1,28
 4,69
 3,94
-2,07
 -3,85
 0,36
2016
 1,55
 -0,85
-0,73
 -0,45
 3,02
 -0,45
 0,59
 0,88
 0,06
 2,82
 5,04
 5,22
2017
 7,25
 -0,93
 0,48
 0,04
 -0,88
 -0,14
 2,24
 0,87
 0,12
 4,26
 5,22
-0,01
2018 0,39 1,70 2,24 4 6,40 3,44 2,63 18,16 10,14 -7,45 -8,44 -1,32
2019 1,83 -1,79 3,44 4,93 4,19 -3,24
YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları şöyle:
Yıl
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
2013
-1,13
1,40
0,01
-0,60
0,82
5,52
8,65
11,12
12,25
10,72
13,97
16,15
2014
22,48
21,99
22,03
19,20
15,93
12,17
10,90
9,82
6,88
8,20
5,21
2,63
2015
-4,38
-1,24
0,64
6,07
9,46
10,51
8,42
12,20
16,26
13,17
10,86
10,90
2016
14,32
9,66
6,64
4,06
 5,60
 3,58
5,53
1,69
-2,10
 2,80
 12,30
17,73
2017
24,34
 24,24
25,76
 26,38
 21,60
 21,98
 23,99
 23,98
24,05
25,78
 26,01
 19,75
2018 12,09 15,07 17,08 21,72 30,65 35,33 35,84 59,12 75,04 55,40 35,21 33,45
2019 35,35 30,71 32,24 33,43 30,66 22,23
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:13 Kaynak: AA
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