Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi haziranda düştü
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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,24 düşüş gösterdi.
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,24 düşüş gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:22
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