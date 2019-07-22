Son Dakika Haberleri: Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi haziranda düştü
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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi haziranda düştü

4 dakika önce

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,24 düşüş gösterdi.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi haziranda düştü, System.String[]
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,24 düşüş gösterdi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:22 
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