Yurt dışı üretici fiyat endeksi Kasım'da düştü - Son Dakika

Yurt dışı üretici fiyat endeksi Kasım'da bir önceki aya göre yüzde 0,45 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Kasım döneminde yurt dışı üretici fiyat endeksini açıkladı. Buna göre; ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,45 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,00 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,59 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,99 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,82, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 0,45 düşüş olarak gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ KİMYASALLAR VE KİMYASAL ÜRÜNLERDE GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki aya göre en fazla düşüş; yüzde 3,38 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler, yüzde 1,53 ile içecekler, yüzde 1,02 ile diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork yüzde 0,81, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 0,26 ve ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 0,06 ile bir önceki aya göre endeksin arttığı alt sektörler oldu.

ANA SANAYİ GRUPLARINDA EN FAZLA AYLIK DÜŞÜŞ ARA MALLARINDA GERÇEKLEŞTİ

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Kasım ayında en fazla aylık düşüş yüzde 0,98 ile ara mallarında gerçekleşti.

(İHA)