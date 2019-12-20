Yurt dışı üretici fiyat endeksi Kasım'da düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yurt dışı üretici fiyat endeksi Kasım'da düştü - Son Dakika

Yurt dışı üretici fiyat endeksi Kasım'da düştü

7 saat önce

Yurt dışı üretici fiyat endeksi Kasım'da bir önceki aya göre yüzde 0,45 düştü.

Yurt dışı üretici fiyat endeksi Kasım'da düştü, System.String[]

Yurt dışı üretici fiyat endeksi Kasım'da bir önceki aya göre yüzde 0,45 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Kasım döneminde yurt dışı üretici fiyat endeksini açıkladı. Buna göre; ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,45 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,00 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,59 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,99 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,82, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 0,45 düşüş olarak gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ KİMYASALLAR VE KİMYASAL ÜRÜNLERDE GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki aya göre en fazla düşüş; yüzde 3,38 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler, yüzde 1,53 ile içecekler, yüzde 1,02 ile diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork yüzde 0,81, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 0,26 ve ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 0,06 ile bir önceki aya göre endeksin arttığı alt sektörler oldu.

ANA SANAYİ GRUPLARINDA EN FAZLA AYLIK DÜŞÜŞ ARA MALLARINDA GERÇEKLEŞTİ

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Kasım ayında en fazla aylık düşüş yüzde 0,98 ile ara mallarında gerçekleşti.

(İHA)

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 20 Aralık 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Vatandaşlar, iki yıl önce 61 milyon liranın isabet ettiği bileti satan bayiye akın ediyor Son dakika: Erdoğan tanıtım için tarih verdi, yerli otomobilin ilk görüntüleri servis edildi Balat'ta işine giden kadını taciz eden şüpheli yakalandı

Son Dakika Haberleri
17:46 İsrail askerleri Gazze sınırında 13 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
17:46 İçişleri Bakanlığı İZDES Projesi çalışmaları Kocaeli'de - Son Dakika
17:46 AB Konseyi binasının inşaatında kaçak işçi çalıştırıldığı iddiası - Son Dakika
17:45 Çin'in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi - Son Dakika
17:45 Kırıkkale'de 2 bin litre kaçak şarap ele geçirildi - Son Dakika
17:41 Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı - Son Dakika
17:07 Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 17:50:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yurt dışı üretici fiyat endeksi Kasım'da düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]