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YD-ÜFE aylık yüzde 13,49 arttı - Son Dakika

YD-ÜFE aylık yüzde 13,49 arttı

20.12.2021 10:15
YD-ÜFE aylık yüzde 13,49 arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 47,89, aylık yüzde 13,49 arttı.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 47,89, aylık yüzde 13,49 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Kasım ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verisini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 13,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 49,02, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 36,19 artış gösterdi.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT YILLIK YÜZDE 48,03 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 40,43, imalatta yüzde 48,03 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 59,34, dayanıklı tüketim malında yüzde 39,07, dayanıksız tüketim malında yüzde 33,87, enerjide yüzde 136,64, sermaye malında yüzde 33,92 artış olarak gerçekleşti.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT AYLIK YÜZDE 13,48 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 13,74, imalatta yüzde 13,48 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 14,95, dayanıklı tüketim malında yüzde 13,47, dayanıksız tüketim malında yüzde 12,86, enerjide yüzde 7,54, sermaye malında yüzde 13,52 artış olarak gerçekleşti.

YILLIK YD-ÜFE'YE GÖRE 18 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 7 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

YD-ÜFE sektörlerinden temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 25,64, giyim eşyası yüzde 27,67, içecekler yüzde 29,15 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 136,64, ana metaller yüzde 81,48, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 68,04 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK YD-ÜFE'YE GÖRE 9 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 16 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 7,54, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 8,32, içecekler yüzde 10,24 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık tekstil ürünleri yüzde 16,11, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 15,83, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 15,81 ile endeksin en çok arttığı alt sektörler oldu.

(İHA)

YD-ÜFE aylık yüzde 13,49 arttı

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel YD-ÜFE aylık yüzde 13,49 arttı - Son Dakika


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