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Yurt dışı üretici fiyat endeksi Mayıs'ta arttı

28 dakika önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Mayıs dönemi yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Yurt dışı üretici fiyat endeksi Mayıs'ta arttı, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Mayıs dönemi yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 4,19, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,09, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,66 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 40,39 artış gösterdi. Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 4,95, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 4,17 artış olarak gerçekleşti.
AYLIK EN FAZLA ARTIŞ DİĞER MADENCİLİK VE TAŞOCAKÇILIĞI ÜRÜNLERİNDE GERÇEKLEŞTİ Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 6,50 ile diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri, yüzde 6,13 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler, yüzde 5,58 ile diğer ulaşım araçları sektöründe gerçekleşti.
ANA SANAYİ GRUPLARINDA EN FAZLA AYLIK ARTIŞ ARA MALLARINDA GERÇEKLEŞTİ Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Mayıs ayında en fazla aylık ve en fazla yıllık artış ara mallarında gerçekleşti.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:15 Kaynak: İHA
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