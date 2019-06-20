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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi mayısta arttı

5 dakika önce

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,19 arttı.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi mayısta arttı, System.String[]
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,19 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.
Buna göre, YD-ÜFE, mayısta bir önceki aya göre yüzde 4,19, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 13,09, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,66 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 40,39 artış gösterdi.
Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 4,95, imalat sanayi sektöründe yüzde 4,17 artış görüldü.
En fazla artış diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünlerinde
Mayısta bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 6,5 ile diğer madencilik ve taş ocakları ürünleri, yüzde 6,13 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler, yüzde 5,58 ile ulaşım araçları sektöründe gerçekleşti.
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre mayısta en fazla aylık ve yıllık artış ara mallarında olduğu kayıtlara geçti.
YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları şöyle:
Yıl
Ocak
Şubat
 Mart
Nisan
 Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
2013
 0,26
 0,47
 0,15
 -0,92
 1,16
 3,90
 1,77
 2,17
 3,07
-0,64
 0,95
 2,85
2014
 5,73
 0,07
 0,18
 -3,21
 -1,62
 0,53
 0,62
 1,17
 0,31
 0,60
 -1,84
 0,32
2015
-1,49
 3,35
 2,09
 2,01
 1,52
 1,49
 -1,28
 4,69
 3,94
-2,07
 -3,85
 0,36
2016
 1,55
 -0,85
-0,73
 -0,45
 3,02
 -0,45
 0,59
 0,88
 0,06
 2,82
 5,04
 5,22
2017
 7,25
 -0,93
 0,48
 0,04
 -0,88
 -0,14
 2,24
 0,87
 0,12
 4,26
 5,22
-0,01
2018 0,39 1,70 2,24 4 6,40 3,44 2,63 18,16 10,14 -7,45 -8,44 -1,32
2019 1,83 -1,79 3,44 4,93 4,19
YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları şöyle:
Yıl
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
2013
-1,13
1,40
0,01
-0,60
0,82
5,52
8,65
11,12
12,25
10,72
13,97
16,15
2014
22,48
21,99
22,03
19,20
15,93
12,17
10,90
9,82
6,88
8,20
5,21
2,63
2015
-4,38
-1,24
0,64
6,07
9,46
10,51
8,42
12,20
16,26
13,17
10,86
10,90
2016
14,32
9,66
6,64
4,06
 5,60
 3,58
5,53
1,69
-2,10
 2,80
 12,30
17,73
2017
24,34
 24,24
25,76
 26,38
 21,60
 21,98
 23,99
 23,98
24,05
25,78
 26,01
 19,75
2018 12,09 15,07 17,08 21,72 30,65 35,33 35,84 59,12 75,04 55,40 35,21 33,45
2019 35,35 30,71 32,24 33,43 30,66
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:16 Kaynak: AA
aralık, mayıs, üfe, üretici fiyat endeksi, Ekonomi
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