Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi mayısta arttı
1 saat önce
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,19 arttı.
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,19 arttı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:33
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