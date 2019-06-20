Son Dakika Haberleri: Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi mayısta arttı
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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi mayısta arttı

1 saat önce

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,19 arttı.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi mayısta arttı, System.String[]
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,19 arttı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:33 
üfe, üretici fiyat endeksi, Ekonomi
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