Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi mayısta arttı - Son Dakika

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi mayısta arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,47 arttı.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi mayısta arttı, System.String[]

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,47 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın mayıs ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.


Buna göre, YD-ÜFE, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,47, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 14,26, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,06 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 7,23 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,95, imalat sanayi sektöründe de yüzde 1,49 artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri, ara malında yüzde 1,20, dayanıklı tüketim malında yüzde 0,95, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,53, enerjide yüzde 22,03, sermaye malında yüzde 1,31 artış olarak kayıtlara geçti.

YD-ÜFE sektörlerinden elektrikli teçhizat ürünlerinde yüzde 0,12 azalış gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 22,03, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 3,54, deri ve ilgili ürünler ürünleri yüzde 2,86 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Yıllık değişim

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 12,06, imalatta yüzde 10,01 artış olarak belirlendi.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ise ara malında yüzde 8,70, dayanıklı tüketim malında yüzde 20,40, dayanıksız tüketim malında yüzde 12,91 artış, sermaye malında yüzde 14,02 artış, enerjide yüzde 59,35 azalış olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 59,35, kimyasallar ve kimyasal ürünlerde yüzde 0,15 azalış yaşandı. Buna karşılık diğer mamul eşyalar yüzde 31,91, tütün ürünleri yüzde 21,32, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 17,14 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları şöyle:

Ay

 2019

 2020
Ocak

 1,83

 2,39
Şubat

 -1,79

 0,77
Mart

 3,44

 3,48
Nisan

 4,93

 5,46
Mayıs

 4,19

 1,47
Haziran

 -3,24

Temmuz

 -2,33

Ağustos

 -1,41

Eylül

 0,82

Ekim

 1,17

Kasım

 -0,45

Aralık

 1,81

YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları şöyle:

Ay

 2019

 2020
Ocak

 35,35

 9,53
Şubat

 30,71

 12,38
Mart

 32,24

 12,43
Nisan

 33,43

 13,00
Mayıs

 30,66

 10,06
Haziran

 22,23

Temmuz

 16,32

Ağustos

 -2,94

Eylül

 -11,15

Ekim

 -2,88

Kasım

 5,59

Aralık

 8,93

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 10:27 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi mayısta arttı - Son Dakika Ekonomi

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