Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ocakta arttı - Son Dakika
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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ocakta arttı

7 saat önce

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,39 arttı.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ocakta arttı, System.String[]

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,39 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın ocak ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.


Buna göre, YD-ÜFE, ocakta bir önceki aya göre yüzde 2,39, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,53 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12,39 artış gösterdi.


Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,37, imalat sanayi sektöründe de yüzde 2,41 artış gerçekleşti.

En yüksek aylık artış elektrikli teçhizatta

Ocakta bir önceki aya göre en fazla artış, yüzde 6,97 ile elektrikli teçhizat, yüzde 4,11 ile diğer mamul eşyalar, yüzde 3,83 ile motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treylerde (yarı römork) görüldü.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre ocakta en fazla yıllık artış yüzde 19,02 ile enerjide, yüzde 15,39 ile dayanıklı tüketim mallarında gerçekleşti.

YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları şöyle:

YılOcakŞubat MartNisan MayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
2013 0,26 0,47 0,15 -0,92 1,16 3,90 1,77 2,17 3,07-0,64 0,95 2,85
2014 5,73 0,07 0,18 -3,21 -1,62 0,53 0,62 1,17 0,31 0,60 -1,84 0,32
2015-1,49 3,35 2,09 2,01 1,52 1,49 -1,28 4,69 3,94-2,07 -3,85 0,36
2016 1,55 -0,85-0,73 -0,45 3,02 -0,45 0,59 0,88 0,06 2,82 5,04 5,21
20177,25 -0,93 0,48 0,04 -0,88 -0,14 2,24 0,87 0,12 4,26 5,22-0,01
20180,39 1,70 2,24 4,00 6,40 3,44 2,63 18,16 10,14 -7,45 -8,44 -1,32
20191,83 -1,79 3,44 4,93 4,19 -3,24 -2,33 -1,41 0,82 1,17 -0,45 1,81
2020 2,39
YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları şöyle:

YılOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
2013-1,131,400,01-0,600,825,528,6511,1212,2510,7213,9716,15
201422,4821,9922,0319,2015,9312,1710,909,826,888,205,212,63
2015-4,38-1,240,646,079,4610,518,4212,2016,2613,1710,8610,90
201614,329,666,644,06 5,60 3,585,531,69-2,10 2,80 12,3017,73
2017 24,34 24,2425,76 26,38 21,60 21,9823,9923,9824,05 25,78 26,01 19,75
201812,09 15,07 17,08 21,72 30,65 35,33 35,84 59,12 75,04 55,40 35,21 33,45
2019 35,35 30,71 32,2433,43 30,66 22,23 16,32-2,94 -11,15-2,88 5,59 8,93

2020 9,53

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:34 Kaynak: AA
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