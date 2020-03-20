Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi şubatta arttı - Son Dakika
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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi şubatta arttı

6 saat önce

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,77 arttı.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi şubatta arttı, System.String[]

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,77 arttı.


Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın şubat ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.


Buna göre, YD-ÜFE, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,77, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,38 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 11,19 artış gösterdi.


Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 2,30, imalat sanayi sektöründe de yüzde 0,74 artış gerçekleşti.

En yüksek aylık artış diğer mamul eşyalarda

Şubatta bir önceki aya göre en fazla artış, yüzde 25,49 ile diğer mamul eşyalar, yüzde 21,49 ile tütün ürünleri ve yüzde 20,24 ile metal cevherlerinde görüldü.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre şubatta en fazla yıllık artış yüzde 19,53 ile dayanıklı tüketim malı, yüzde 17,90 ile madencilik ve taş ocakçılığı sektörlerinde gerçekleşti.


YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları şöyle:

Ay

 2019

 2020
Ocak

 1,83

 2,39
Şubat

 -1,79

 0,77
Mart

 3,44

Nisan

 4,93

Mayıs

 4,19

Haziran

 -3,24

Temmuz

 -2,33

Ağustos

 -1,41

Eylül

 0,82

Ekim

 1,17

Kasım

 -0,45

Aralık

 1,81

YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları şöyle:

Ay

 2019

 2020
Ocak

 35,35

 9,53
Şubat

 30,71

 12,38
Mart

 32,24

Nisan

 33,43

Mayıs

 30,66

Haziran

 22,23

Temmuz

 16,32

Ağustos

 -2,94

Eylül

 -11,15

Ekim

 -2,88

Kasım

 5,59

Aralık

 8,93

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:28 Kaynak: AA

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