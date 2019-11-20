Yurt dışı üretici fiyatları aylık yüzde 1.17 yükseldi

Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1.17 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt dışı üretici fiyatları, yılın ilk 10 aylık döneminde yüzde 7.49 artarken, yılllık bazda yüzde 2.88 düştü. Yurt dışı üretici fiyatları 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 18.32 yükseldi.

TÜİK verilerine göre, sanayinin iki sektörünün aylık bazda değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0.81, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 1.18 artış olarak gerçekleşti.

Aylık bazda en fazla artış;

yüzde 9.58 ile tütün ürünleri,

yüzde 3.07 ile kağıt ve kağıt ürünleri,

yüzde 2,53 ile makine ve ekipmanlar (b.y.s.) sektöründe gerçekleşti.

Buna karşılık;

metal cevherleri yüzde 0.28,

diğer mamul eşyalar yüzde 0.17,

ana metaller yüzde 0.06 ile bir önceki aya göre endeksin düştüğü alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre Ekim ayında en fazla aylık artış yüzde 1.83 ile sermaye mallarında gerçekleşti. (Grafik - Tablo)