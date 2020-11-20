Yurt dışı üretici fiyatları Ekim'de yüzde 4.62 yükseldi

Yurt dışı üretici fiyatları (YD-ÜFE), Ekim ayında yıllık bazda yüzde 37.69 ve aylık bazda yüzde 4.62 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların fiyatlarındaki değişimin ölçüldüğü YD-ÜFE, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 35.86, ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17.38 yükseldi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 40.27, imalatta yüzde 37.64 artış olarak gerçekleşti.Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 37.40, dayanıklı tüketim malında yüzde 48.52, dayanıksız tüketim malında yüzde 36.04 artış, enerjide yüzde 20.09 azalış, sermaye malında yüzde 42.07 artış olarak gerçekleşti.Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 5.16, imalatta yüzde 4.61 artış olarak gerçekleşti.Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 4.83, dayanıklı tüketim malında yüzde 6.69, dayanıksız tüketim malında yüzde 4.41, enerjide yüzde 4.78, sermaye malında yüzde 3.93 artış olarak gerçekleşti.YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 20.09 düştü. Buna karşılık diğer mamul eşyalarda yüzde 62.08, metal cevherlerinde yüzde 45.48, motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treylerde (yarı römork) yüzde 42.80 ile endekslerin en çok yükseldiği alt sektörler oldu.Aylık bazda YD-ÜFE, ağaç ve mantar ürünlerinde (mobilya hariç) yüzde 2.40, tütün ürünlerinde yüzde 2.51, basım ve kayıt hizmetlerinde yüzde 2.64 artarken, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 9.45, diğer mamul eşyalar yüzde 5.87, ana metaller yüzde 5.85 ile en fazla arttığı alt sektörler oldu. (Grafik)