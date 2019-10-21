Son Dakika Haberleri: Yurt dışı üretici fiyatları Eylül'de yıllık yüzde 11.15 düştü
Son Dakika Ekonomi Yurt dışı üretici fiyatları Eylül'de yıllık yüzde 11.15 düştü

Yurt dışı üretici fiyatları Eylül'de yıllık yüzde 11.15 düştü

22 dakika önce

Türkiye içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) Eylül ayında, aylık yüzde 0.82 artarken, yıllık yüzde 11.15 düştü.

Yurt dışı üretici fiyatları Eylül'de yıllık yüzde 11.15 düştü, System.String[]

Türkiye içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) Eylül ayında, aylık yüzde 0.82 artarken, yıllık yüzde 11.15 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, YD-ÜFE Eylül ayında aylık bazda yüzde 0.82, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 6.24, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 23.17 artarken ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.15 düştü.

TÜİK verilerine göre, sanayinin iki sektöründe Eylül'de  geçen aya göre, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü yüzde 2.86 ve imalat sanayi sektörü yüzde 0.78 arttı.

Eylül'de Ağustos ayına göre en fazla artış yüzde 5.69  ile diğer mamul eşyaları, yüzde 5.23 ile metal cevherleri  ve yüzde 1.54 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları sektöründe görüldü.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Eylül ayında en fazla aylık artan grup yüzde 1.99 ile dayanıklı tüketim oldu. (Grafik ve Tablo)


Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:18 Kaynak: DHA
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