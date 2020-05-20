Yurt dışı üretici fiyatları Nisan'da yüzde 5.46 arttı - Son Dakika

Yurt dışı üretici fiyatları Nisan'da yüzde 5.46 arttı

Türkiye'de üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların fiyatlarındaki değişimin ölçüldüğü yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) Nisan'da yıllık yüzde 13, aylık yüzde 5.46 arttı.

Yurt dışı üretici fiyatları Nisan'da yüzde 5.46 arttı, System.String[]

Türkiye'de üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların fiyatlarındaki değişimin ölçüldüğü yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) Nisan'da yıllık yüzde 13, aylık yüzde 5.46 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre YD-ÜFE, Aralık ayına göre yüzde 12.60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 8.62 yükseldi.

Yurt dışı üretici fiyatları madencilik ve taşocakçılığında yıllık yüzde 16.50, imalatta yıllık yüzde 12.92 arttı. Ana sanayi gruplarındaki yıllık fiyat değişimleri; ara malında yüzde 12.48, dayanıklı tüketim malında yüzde 23.73, dayanıksız tüketim malında yüzde 15.46 artış, enerjide yüzde 65.69 azalış, sermaye malında yüzde 17.17 artış olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre aylık fiyat artışları madencilik ve taşocakçılığında yüzde 6.35, imalatta yüzde 5.44 olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 6.35, dayanıklı tüketim malında yüzde 5.38, dayanıksız tüketim malında yüzde 5.62 artış, enerjide yüzde 34.33 azalış, sermaye malında yüzde 6.11 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 65.69 azalış gerçekleşti. Buna karşılık diğer mamul eşyalar yüzde 34.69, tütün ürünleri yüzde 26.12, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 20.59 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 34.33 azalış gerçekleşti. Buna karşılık diğer ulaşım araçları yüzde 8.15, ana metaller yüzde 7.71, diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri yüzde 7.27, ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. (Grafik)


Madencilik, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 11:06 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Yurt dışı üretici fiyatları Nisan'da yüzde 5.46 arttı - Son Dakika Ekonomi

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