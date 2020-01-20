Yurt dışı üretici fiyatları yıllık yüzde 8.93, aylık yüzde 1.81 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1.81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.93 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14.19 yükseldi.