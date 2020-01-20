Yurt dışı üretici fiyatları yıllık yüzde 8.93, aylık yüzde 1.81 arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yurt dışı üretici fiyatları yıllık yüzde 8.93, aylık yüzde 1.81 arttı - Son Dakika Ekonomi

Yurt dışı üretici fiyatları yıllık yüzde 8.93, aylık yüzde 1.81 arttı

7 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1.81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.93 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14.19 yükseldi.

Yurt dışı üretici fiyatları yıllık yüzde 8.93, aylık yüzde 1.81 arttı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1.81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.93 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14.19 yükseldi.


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

DEİK Türkiye-Norveç İş Konseyi Başkanı Mehmet Selahattin Ünlü'den 500 milyar dolarlık ihracat hedefi vurgusu
Türk Telekom'un internet servisleri çöktü! İmamoğlu'ndan Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergahından arsa aldığı haberlerine ilk yorum: Umrumda değil Dünyanın en zengini unvanı el değiştirdi! İşte dünyanın en zengin insanı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 17:13:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yurt dışı üretici fiyatları yıllık yüzde 8.93, aylık yüzde 1.81 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]