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Yurt dışı üretici fiyatları yıllık yüzde 8.93, aylık yüzde 1.81 arttı
7 saat önce
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1.81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.93 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14.19 yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:07 Kaynak: DHA
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1.81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.93 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14.19 yükseldi.
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