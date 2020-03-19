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Yurt dışı yerleşikler 201 milyon dolarlık hisse sattı
27 dakika önce
Yabancı yatırımcıların hisse senedi stoku, geçen hafta 201 milyon dolarlık düşüşle 25 milyar 350 milyon dolara geriledi.
Yabancı yatırımcıların hisse senedi stoku, geçen hafta 201 milyon dolarlık düşüşle 25 milyar 350 milyon dolara geriledi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:05
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