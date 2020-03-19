Yurt dışı yerleşikler 201 milyon dolarlık hisse sattı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yurt dışı yerleşikler 201 milyon dolarlık hisse sattı - Son Dakika Ekonomi

Yurt dışı yerleşikler 201 milyon dolarlık hisse sattı

27 dakika önce

Yabancı yatırımcıların hisse senedi stoku, geçen hafta 201 milyon dolarlık düşüşle 25 milyar 350 milyon dolara geriledi.

Yurt dışı yerleşikler 201 milyon dolarlık hisse sattı , System.String[]

Yabancı yatırımcıların hisse senedi stoku, geçen hafta 201 milyon dolarlık düşüşle 25 milyar 350 milyon dolara geriledi.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:05 

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