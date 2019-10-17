Yurt dışı yerleşikler 210 milyon dolar hisse sattı
1 saat önce
Yurt dışında yerleşik kişiler, 11 Ekim haftasında 210,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı.
Yurt dışında yerleşik kişiler, 11 Ekim haftasında 210,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:12
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