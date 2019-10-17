Son Dakika Haberleri: Yurt dışı yerleşikler 210 milyon dolar hisse sattı
Son Dakika Ekonomi Yurt dışı yerleşikler 210 milyon dolar hisse sattı

Yurt dışı yerleşikler 210 milyon dolar hisse sattı

1 saat önce

Yurt dışında yerleşik kişiler, 11 Ekim haftasında 210,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Yurt dışı yerleşikler 210 milyon dolar hisse sattı, System.String[]

Yurt dışında yerleşik kişiler, 11 Ekim haftasında 210,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:12 
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