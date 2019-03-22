Son Dakika Haberleri: "Yurt dışına bildiğiniz konuyla gidin"

"Yurt dışına bildiğiniz konuyla gidin"

15 dakika önce

TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, "Eğer yurt dışına küresel bir firma olarak gidiyorsanız konsantre olduğunuz, odaklandığınız konuyla gideceksiniz.

TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, "Eğer yurt dışına küresel bir firma olarak gidiyorsanız konsantre olduğunuz, odaklandığınız konuyla gideceksiniz. Neyi biliyorsanız onunla gideceksiniz. 'Ben her şeyi yaparım abi' diye giderseniz sizi kabul etmiyorlar" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:09 

Mustafa Sani Şener, CEO, TAV Havalimanları Holding, Ekonomi
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