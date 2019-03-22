"Yurt dışına bildiğiniz konuyla gidin"
15 dakika önce
TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, "Eğer yurt dışına küresel bir firma olarak gidiyorsanız konsantre olduğunuz, odaklandığınız konuyla gideceksiniz.
TAV Havalimanları Holding
İcra Kurulu Başkanı Sani Şener
, "Eğer yurt dışına küresel bir firma olarak gidiyorsanız konsantre olduğunuz, odaklandığınız konuyla gideceksiniz. Neyi biliyorsanız onunla gideceksiniz. 'Ben her şeyi yaparım abi' diye giderseniz sizi kabul etmiyorlar" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:09
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