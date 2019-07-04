Son Dakika Haberleri: Yurt dışına böcek ve kelebek kaçırmak isteyen 2 profesör yakalandı
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Yurt dışına böcek ve kelebek kaçırmak isteyen 2 profesör yakalandı

55 dakika önce

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde özel türde kelebek ve böcekler için tuzak kurup, yurt dışına kaçırmaya çalışan biri İtalyan, biri İngiliz 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Yurt dışına böcek ve kelebek kaçırmak isteyen 2 profesör yakalandı, System.String[]
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde özel türde kelebek ve böcekler için tuzak kurup, yurt dışına kaçırmaya çalışan biri İtalyan, biri İngiliz 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Profesör oldukları belirlenen 2 kişiye Çevre Kanunu kapsamında 120 bin 326 lira idari para cezası kesilerek, sınır dışı edildi.
Karadut köyü kırsalında bir arazide, 2 kişinin tuzaklar kurarak özel türdeki çeşitli kelebek ve böcekleri toplayarak yurt dışına kaçıracakları ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yaptığı araştırma sonunda arazide böcek yakalama kutuları olduğunu fark etti. Bölgede önlem alan jandarma, bir süre sonra arazideki kutuları almaya gelen İtalyan uyruklu G.S. ile İngiltere uyruklu P.J.M.'yi yakaladı. Profesör oldukları belirlenen 2 şüphelinin kaldıkları otelde yapılan aramada ise 2 böcek yakalama tuzağı, 2 ışıklı böcek yakalama tuzağı, 11 böcek muhafaza kutusu, 600  böcek ve 25 kelebek ele geçirildi. Böcek ve kelebekler Kahta Milli Parklar Doğa Koruma Şefliğine teslim edilirken, profesörler '2872 sayılı Çevre Kanunu' kapsamında 120 bin 326 lira idari para cezası kesilerek sınır dışı edildi.
 


- Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:48 Kaynak: DHA
Adıyaman, Jandarma, Kahta, Güncel
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