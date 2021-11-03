Yurt dışına çıkarılan tarihi eserler Antalya'ya getirilmeye çalışılıyor - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yurt dışından zorlu hukuk mücadelesiyle ülkeye getirilen yaklaşık 2 bin yıllık Herakles Lahdi sonrası diğer eserlerin de yurda getirilmesi için mücadele veriyor.

Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel, AA muhabirine, Antalya Müzesi'ne yurt dışından ilk olarak, 1989'da bölgeden kaçırılan Elmalı Sikkeleri'nin geldiğini, yapılan çalışmayla bunların 1999'da Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne iadesinin sağlandığını, 2009'da da Antalya'ya getirilerek sergilenmeye başlandığını söyledi.

Yine Perge kazılarında yurt dışına çıkarılan Herakles heykelinin üst yarısının da 2011'de Amerika'dan ülkeye iadesinin sağlandığını aktaran Demirel, "2017'de Herakles lahdi ve bunun dışında 1990'lı yıllardan Perge'den götürülen Broklyn lahdi, ülkemize iadesi sağlanarak müzedeki yerini aldı. Ülkemizde kültür varlığı kaçakçılığı konusunda yapılan mücadelenin hep olumlu etkilerini görüyoruz." dedi.

Gerek yurt içi gerekse de yurt dışından gelen turistlerin bu önemli eserleri görmek adına müzeyi ziyaret ettiğini vurgulayan Demirel, bu sayede önemli bir farkındalık sağlandığını ve gelen ziyaretçilerin bu eserlere ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Demirel, özellikle son dönemde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yurt dışına çıkarılmış eserlerin ülkeye iadesi için ciddi çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele Dairesi Başkanlığının kurulmuş olması da bunun en önemli göstergesi ve bu yönde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Özellikle zorlu mücadeleyle ülkeye getirilen Herakles lahdinin medyada yer almasıyla oldukça ilgi gördü ve görmeye de devam ediyor. Salgın sürecinde gerekli önlemler alınarak yerli ve yabancı turistler müzemizi ziyaret etti. 2020'de yaklaşık 20 bin, 2021 Ekim'inde ise 65 bine yakın ziyaretçi Antalya Müzesi'ni gezdi. Özellikle kültür varlıklarının mirasçıları olan çocuklarımız ve gençlerin, müzelerimiz ve ören yerlerini gezmesini istiyoruz."