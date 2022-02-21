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Yurt dışına çıkarken altınlarla yakalanan Sami Boydak'ın yargılanmasına başlanıyor - Son Dakika

Yurt dışına çıkarken altınlarla yakalanan Sami Boydak'ın yargılanmasına başlanıyor

21.02.2022 15:34
Yurt dışına çıkarken altınlarla yakalanan Sami Boydak'ın yargılanmasına başlanıyor

Kayseri'de, yaklaşık 3 kilo 600 gram altınla umreye gitmek isterken havalimanında yakalanan ve hakkında "Terörizmin finansmanının önlenmesi kanununa muhalefet" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Sami Boydak, 24 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak.

Kayseri'de, yaklaşık 3 kilo 600 gram altınla umreye gitmek isterken havalimanında yakalanan ve hakkında "Terörizmin finansmanının önlenmesi kanununa muhalefet" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Sami Boydak, 24 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak.

Boydak hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca "terörizmin finansmanının önlenmesi kanununa muhalefet" suçundan hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Boydak'ın yargılanmasına 24 Şubat Perşembe günü başlanacak.

Umreye gitmek için geldiği Kayseri Havalimanı dış hatlarda gümrük muhafaza noktasında çantası ve üzerinde yapılan aramada, ağırlığı yaklaşık 3 kilo 600 gram gelen 1059 çeyrek, 220 yarım, 138 tam, 8 gram altın ile 40 bin liralık çek ve 200 bin liralık senet bulunan ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlemesi Hakkında Kanun'a muhalefetten 19 Ocak 2019'da gözaltına alınan Boydak, sulh ceza hakimliğince adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakılmıştı.

Öte yandan, Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Bank Asya'ya mali destek verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan, Boydak ailesinden 6 sanık ile birlikte 2. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan Sami Boydak, 12 Temmuz 2018'de, etkin pişmanlığı kabul edilerek, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Kayseri Havalimanı, Cumhuriyet, Muhalefet, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yurt dışına çıkarken altınlarla yakalanan Sami Boydak'ın yargılanmasına başlanıyor - Son Dakika


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