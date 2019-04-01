Son Dakika Haberleri: Yurt Dışına Çıkmak İçin Otobüsün Motor Kısmına Giren Filistinli Şahıs Sıkıştı

Yurt Dışına Çıkmak İçin Otobüsün Motor Kısmına Giren Filistinli Şahıs Sıkıştı

1 saat önce

Yurt dışına çıkmak için otobüsün motor kısmına giren Filistinli şahıs sıkıştı İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Filistinli şahıs, karakola götürüldü.

Yurt dışına çıkmak için otobüsün motor kısmına giren Filistinli şahıs sıkıştı
İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Filistinli şahıs, karakola götürüldü.

İSTANBUL - Fatih Emniyet Otogarı'nda yurt dışına gideceğini düşündüğü bir otobüsün alt kısmına saklanmak için giren Filistin uyruklu şahıs, motor bölümünde sıkıştı. Filistinli şahıs itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Edinilen bilgilere göre olay Aksaray'da bulunan Emniyet Otogarı'nda yaşandı. Filistinli Azim Muhammet, saklanmak için Gürcistan'a gideceğini düşündüğü bir otobüsün alt kısmına girdi. Saklanmaya çalışan Filistinli Muhammet, otobüsün motor kısmında sıkıştı. İlginç olay, otobüsün seferden önce bakım için bir tamirhaneye gitmesiyle ortaya çıktı. Aracın altına giren tamirci, içeride sıkışmış haldeki Azim Muhammet'i fark etti.
Olay yerine itfaiye ekipleri ve polis çağrıldı. İtfaiyenin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkartılan Filistinli Azim Muhammet, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Yaşanan olayı anlatan otobüs şoförü, "Emniyet Otogarı'ndaydı araba sabah çalıştırdım buraya geldim. Arabayı temizledim. Yağları değişeyim dedim. Baktım adam arabanın altında. Usta fark etti ayakları oynuyordu" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:15 Kaynak: İHA

Polis, Filistin, Fatih, İtfaiye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Athena Gökhan ve Metin Uca'dan Tunceli Belediye Başkanı Seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu'na Tebrik! İstanbul'da İnanılmaz Olay: Bakıma Götürülen Otobüsten Çıktı Üsküdar Seçim Kurulu'nda AK Partili Grup ile Polis Arasında Kavga Çıktı Pınar Altuğ'un Oy Kullanmaya Giderken Giydiği Tayt Olay Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 15:07:13. #7.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yurt Dışına Çıkmak İçin Otobüsün Motor Kısmına Giren Filistinli Şahıs Sıkıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]