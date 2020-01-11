Yurt dışına genetik tetkik amaçlı numune gönderme yetkisi sadece ruhsatlı merkezlerde olacak - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Yurt dışına genetik tetkik amaçlı numune gönderme yetkisi sadece ruhsatlı merkezlerde olacak - Son Dakika

Yurt dışına genetik tetkik amaçlı numune gönderme yetkisi sadece ruhsatlı merkezlerde olacak

16 dakika önce

Yurt dışına genetik tetkik amaçlı numune gönderme yetkisi sadece ruhsatlı "genetik hastalıklar değerlendirme merkezleri"nde olacak.

Yurt dışına genetik tetkik amaçlı numune gönderme yetkisi sadece ruhsatlı merkezlerde olacak, System.String[]

Yurt dışına genetik tetkik amaçlı numune gönderme yetkisi sadece ruhsatlı "genetik hastalıklar değerlendirme merkezleri"nde olacak.

Sağlık Bakanlığından alınan bilgiye göre, devlet ve vakıf üniversiteleri, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerine ve gerçek kişilere ait genetik hastalıklar değerlendirme merkezlerinin tesis, hizmet ve personel standartlarının belirlendiği ve bunların açılmalarına, faaliyetlerine, kapanmalarına ve denetlenmelerine ilişkin yeni düzenlemeler getirildi.

Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri Yönetmeliği ile 1998 tarihli "Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmeliği" yürürlükten kaldırıldı.

Yapılan düzenlemeyle merkezlerin hizmetlerinin geliştirilmesi ve kalitesinin artırılması amacıyla bilimsel komisyonun kurulmasına dair usul ve esaslar belirlendi.

Merkezlerin fiziki şartlarında düzenlenme yapılırken, teknik alan, destek alan ve ofis alanlarının şartları düzenlendi. Merkez personelinin görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları da yeniden belirlendi.

Gerçek ve tüzel kişilerce açılacak özel merkezler planlama kapsamına alınarak başta insan gücü olmak üzere yurt çapında dengeli dağılım amaçlandı.

Düzenlemeyle ayrıca merkezlerin spesifik tetkikler için Bakanlıkça yetkilendirilmesi öngörüldü.

Yurt dışına genetik tetkik amaçlı numune gönderme yetkisi de sadece ruhsatlı "genetik hastalıklar değerlendirme merkezleri"ne verildi. Yönetmelik kapsamında tetkik amacıyla yurt dışına gönderilen insan kaynaklı biyolojik numunelerin, Bakanlık takip sistemine kaydedilmesi zorunluluğu getirildi.

Tıbbi nedenler hariç olmak üzere cinsiyet tayini yapılmasının önüne geçilmesine dönük düzenlemeler içeren yönetmelikle kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde açılacak genetik hastalıklar değerlendirme merkezlerinin aynı standartlarda olması, çalışması ve denetlenmesinin sağlanması hedefleniyor.

Genetik, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 01:20 Kaynak: AA
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