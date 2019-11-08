Son Dakika Haberleri: Yurt dışına gitmek için sürat teknesi çaldılar
Son Dakika 3. Sayfa Yurt dışına gitmek için sürat teknesi çaldılar

Yurt dışına gitmek için sürat teknesi çaldılar

6 saat önce

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, akrabalarıyla Yunanistan'a geçmek için sürat teknesi çaldığı iddia edilen şahıs tutuklandı.

Yurt dışına gitmek için sürat teknesi çaldılar, System.String[]

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, akrabalarıyla Yunanistan'a geçmek için sürat teknesi çaldığı iddia edilen şahıs tutuklandı.


Edilen bilgiye göre, Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanbey Atatürk Mahallesi mevkisinde denizden kayalıklara vuran piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL değerinde sürat teknesini buldu. Jandarma ekipleri, daha sonra teknenin sahibine ulaştı. Tekne sahibi kendine ait olan sürat teknesinin Gümüldür Limanı'nda çalındığını jandarma ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine ekiplerce yapılan araştırmalarda, yabancı uyruklu J.M isimli şahsı gözaltına aldı. J.M. isimli şüpheli sorgusunda, 18 kişilik akrabalarıyla Yunanistan'a geçmek için tekneyi çaldığını itiraf etti. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen J.M., mahkemece tutuklanarak Şakran Cezaevine gönderildi. - İZMİR

Seferihisar, Yunanistan, Jandarma, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:09 Kaynak: İHA
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