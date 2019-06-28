Son Dakika Haberleri: Yurt dışına işçi götürme vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi
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Yurt dışına işçi götürme vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi

15 dakika önce

Ankara'da kurdukları internet sitesinde yayımladıkları iş ilanlarında yurt dışına işçi götürme vaadinde bulunarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 kişi yakalanarak tutuklandı.

Ankara'da kurdukları internet sitesinde yayımladıkları iş ilanlarında yurt dışına işçi götürme vaadinde bulunarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 kişi yakalanarak tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kurdukları internet sitesi üzerinden dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik operasyon başlattı.
Şüphelilerin, kurdukları internet sitesi üzerinden yayımladıkları iş ilanlarında Dubai, Kuveyt, İsviçre ve İtalya gibi ülkelerde çalıştırılmak üzere inşaat işçisi, aşçı ve temizlik personeli alınacağı vaadinde bulunduğu öğrenildi.
Ekipler, yayımlanan ilanlara başvuranları +32 ve +850 alan kodlu telefonlardan arayarak öz geçmiş, komisyon ve masraf adı altında para talep ederek, elde ettikleri kazançlar ile satın aldıkları vinçleri kiralayarak maddi kazanç sağlayan şüphelileri, suçüstü yaparak gözaltına aldı.
Şüpheliler Mustafa A. ve Melike A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yurt dışına işçi götürme vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:09 Kaynak: AA
Ankara, İşçi, Güncel
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