Yasadışı yollarla yurtdışına göçmen gönderen şahıs yakalandı - Son Dakika
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Yasadışı yollarla yurtdışına göçmen gönderen şahıs yakalandı

06.10.2022 13:40

Yasadışı yollarla yurtdışına göçmen gönderen şahıs yakalandı Gaziantep'te, yurt dışına illegal yollarla para karşılığında kaçak göçmen gönderdiği tespit edilen M.U. isimli şüpheli yakalandı.

Yasadışı yollarla yurtdışına göçmen gönderen şahıs yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, yurt dışına illegal yollarla para karşılığında kaçak göçmen gönderdiği tespit edilen M.U. isimli şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyon neticesinde, M.U. isimli şüpheli şahsın yurt dışına illegal yollarla para karşılığında kaçak göçmen gönderdiği tespit edildi. İllegal yollarla yurt dışına para karşılığında kaçak göçmen gönderdiği tespit edilen M.U. isimli şüpheli, yapılan operasyonla yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan aramada ise bir adet başkasının adına düzenlenmiş pasaport ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Göçmen, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yasadışı yollarla yurtdışına göçmen gönderen şahıs yakalandı - Son Dakika

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