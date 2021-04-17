Yurt dışına kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi ile 2 organizatör adliyede (2) - Son Dakika

Yurt dışına kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi ile 2 organizatör adliyede (2)
17.04.2021 19:36
TUTUKLANDILARAydın'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi Yadigar Genet ve Fatih Acar ile bu kişilerin geçişini organize ettiği iddia edilen Özcan V. ile Mahmut T., sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
TUTUKLANDILAR
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi Yadigar Genet ve Fatih Acar ile bu kişilerin geçişini organize ettiği iddia edilen Özcan V. ile Mahmut T., sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
KUŞADASI (Aydın),
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