Son Dakika Haberleri: Yurt Dışına Kaçarken Yakalanan Fetö Sanığı Eski Subaya Hapis

Yurt Dışına Kaçarken Yakalanan Fetö Sanığı Eski Subaya Hapis

41 dakika önce

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan ve yurt dışına kaçarken yakalandığı iddia edilen eski subaya 10 yıl hapis cezası verildi.

Yurt Dışına Kaçarken Yakalanan Fetö Sanığı Eski Subaya Hapis, System.String[]
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan ve yurt dışına kaçarken yakalandığı iddia edilen eski subaya 10 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, meslekten ihraç edilen teğmen Semih Durak, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu.

Kayseri 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığında mühendis teğmen olarak görev yaptığını anımsatan Durak, Kayseri'de meslekten ihraç edildikten sonra eşinin tayinini İstanbul'a aldırarak bu şehre taşındıklarını söyledi.

Burada kendisinin de çalışmaya başladığını belirten Durak, "Günübirlik gezi için ailemle Edirne'ye gittik. Uzunköprü ilçesinde, araçla seyir halindeyken jandarma tarafından durdurulduk. Yurt dışına kaçma amacımız yoktu." diye konuştu.

Örgütün "mahrem imamları" ile sabit hatlardan ardışık aranarak iletişim kurduğu iddiasının doğru olmadığını öne süren Durak, yaklaşık 4 yıl önce gerçekleşen ve 60 saniye süren aramayı hatırlamadığını savundu.

Sanık Durak, örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmedi. 4,5 aydır tutuklu bulunduğunu kaydeden Durak, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Durak'a, "terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:56 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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