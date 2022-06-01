Yurt dışına kaçıracaklardı

Osmaniye'de düzenlenen operasyonda, yurt dışına kaçırılmak istenen Antik Yunan, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi eserler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, yaptıkları çalışma sonrası tarihi eserlerin yurt dışına kaçak yollarla çıkarılmaya çalışıldığını belirledi. Harekete geçen ekipler, bir evde yaptıkları aramada Antik Yunan, Bizans, Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen heykel, toka, işlemeli levhalar, 27 adet sikke, 9 adet el yazması eski kitap, 2 adet madalya, 2 adet testi, 1 adet tabak, işlemeli taşlar ele geçirdi.

Tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - OSMANİYE