Yurt dışına kaçıracaklardı - Son Dakika
Üye Girişi

Yurt dışına kaçıracaklardı

01.06.2022 00:57
Yurt dışına kaçıracaklardı

Osmaniye'de düzenlenen operasyonda, yurt dışına kaçırılmak istenen Antik Yunan, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi eserler ele geçirildi.

Osmaniye'de düzenlenen operasyonda, yurt dışına kaçırılmak istenen Antik Yunan, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi eserler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, yaptıkları çalışma sonrası tarihi eserlerin yurt dışına kaçak yollarla çıkarılmaya çalışıldığını belirledi. Harekete geçen ekipler, bir evde yaptıkları aramada Antik Yunan, Bizans, Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen heykel, toka, işlemeli levhalar, 27 adet sikke, 9 adet el yazması eski kitap, 2 adet madalya, 2 adet testi, 1 adet tabak, işlemeli taşlar ele geçirdi.

Tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - OSMANİYE

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 975 yeni vaka tespit edildi Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 975 yeni vaka tespit edildi Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 975 oldu Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 975 oldu
Kaynak: İHA

Osmaniye, Osmanlı, Bizans, Yunan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yurt dışına kaçıracaklardı - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Baba, 7 yaşındaki oğlunu öldürüp 3 yaşındaki oğlunu yaraladıktan sonra kendini iple asarak intihar etti
00:48 Doğal gazda konut abonelerine yüzde 30, sanayi abonelerine ise yüzde 40 zam geldi
00:24 MetroPOLL'ün mayıs ayı anketinin sonuçları açıklandı! Zafer Partisi yüzde 1.8 oy alarak en çok oy toplayan altıncı parti oldu
00:00 Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgül'e hapis cezası verildi
23:58 Türkiye'ye girişlerde 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu zorunluluğu kaldırıldı
23:55 Fİrari iş adamı Galip Öztürk Gürcistan'da gözaltına alındı
23:52 Bebek'teki cinsel ilişki olayında adam tutuklanırken, kadının akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilerek hastane sevk edildi
23:47 Antalya'da çıplak dolaşan kadınla ilgili valilik açıklama yaptı: Yüzde 70 zihinsel engelli raporu var
22:35 Bebek'ten sonra bir skandal da Antalya'dan! Bir kadın caddede çırılçıplak yürüdü
22:12 İstanbul Valiliği, Galata Kulesi önünde kendini yakan kişiyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 01:07:32. #1.13#
SON DAKİKA: Yurt dışına kaçıracaklardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement