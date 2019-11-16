Yurt dışına kaçırıldığını öğrendikleri taşları kendileri işlemeye başladı

Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan yarı değerli taşların yurt dışına kaçırılmasını önlemek amacıyla kurulan atölyede 30 milyon yıllık colla wood (ağaç opal) taşı gibi değerli 7 taş işlenerek ekonomiye kazandırılıyor.

TOKAT - Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan yarı değerli taşların yurt dışına kaçırılmasını önlemek amacıyla kurulan atölyede 30 milyon yıllık colla wood (ağaç opal) taşı gibi değerli 7 taş işlenerek ekonomiye kazandırılıyor.

Tokat'ın Zile ilçesinde çıkartılan jasper, kalsedon, ametist, agat, colla wood (ağaç opal) taşları kurulan atölyede işlenerek ekonomiye kazandırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Tokat İl Özel İdaresinin destekleri ile Zile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kurulan süs taşı işleme atölyesinde çalışan kadınlar doğal taşları işleyerek tespih ve çeşitli takı ürünleri üretiyor. Halk eğitim merkezine kaya parçası olarak gelen taşlar işlendikten sonra değerine değer katılarak mağazada satışa sunuluyor. İşlenen taşlardan elde edilen gelirden döner sermaye aracılığı ile taş atölyesinde çalışan kadınlara dağıtılıyor. Yarı değerli taş madenleri bakımından çok zengin olan ilçede taş atölyesinin kurulması ile birlikte ise değerli taşların yurt dışına kaçırılmasının önlenmesi amaçlanıyor.

Çok değerli taşlar işleniyor

İlçe Halk Eğitim Merkezi usta öğretici Burak Akdoğan, Tokat'ın yarı değerli taş açısından çok zengin olduğunu ifade ederek, "Yaklaşık 30 milyon yıllık colla wood (ağaç opal) taşı dünyada sadece Zile'de çıkıyor. Çok değerli bir taş, iz bu taşları işleyip yurt içi ve yurt dışına satışta bulunuyoruz" dedi.

Atölyenin açılması ile yarı değerli taşlar ülke ekonomisine kazandırıldı

Zile Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Gökhan Özkorucu, atölye açtıktan sonra yarı değerli taşların öneminin halk tarafından anlaşılmaya başladığını belirterek, "Köylerinde veya oturdukları yerlerde buldukları taşları bize getirerek ne olduğunu, neye yaraya bileceğini bizlere söylemeye başladılar. Ayrıca devletin o arazileri kapatmaya başlaması ile beraber var olan yarı değerli taşların ülke ekonomisine katkısı hızlanmış oldu" diye konuştu.

Yarı değerli taşların kaçıldığını tespit etti, atölye kurdu

Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü döneminde Zile'de çıkarılan yarı değerli taşların yurt dışına kaçırıldığını öğrendiğini ifade ederek, "Bu değerin ilimizde işlenmesi gerektiğini, ülkemize katma değer olarak kazandırılması gerektiğini düşündüm. Bu anlamda Halk Eğitim Merkezinde bir atölye açtık. Milli Eğitim Bakanlığımız ve İl Özel İdaresinin destekleriyle atölyemizi açtık. Arazideki taşları tespit ettik, çok değerli bir yapıya sahip ilimiz. 7 farklı çeşit değerli taş çıkıyor. Ağaç opalİ (colla wood) sadece Zile bölgesinde çıkıyor. Jasper, kalsedon, ametist, agat'a kadar 7 çeşit değerli taş çıkıyor. Bunları değerlendirelim dedik. Bu amaçla kurduğumuz atölyemizde 23 hanımefendi çalışıyor. Döner sermaye üzerinden satılan ürünlerden aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Aynı zamanda bu işle uğraşmaktan da büyük keyif alıyorlar. Bölgemizde çıkan taşlar sadece tespihe dönüşmüyor. Çok farklı süs eşyalarına dönüştürüyoruz. İşlendiğinde değerine değer katıyorlar" ifadelerini kullandı.