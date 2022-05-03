Krem kutusunda yurt dışına kaçırılmak üzereyken ele geçirilen 3 bin 600 yıllık mühür sergilenmeye başladı - Son Dakika
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Krem kutusunda yurt dışına kaçırılmak üzereyken ele geçirilen 3 bin 600 yıllık mühür sergilenmeye başladı

03.05.2022 09:30

Çorum'da yurt dışına kaçırılmak üzereyken ele geçirilen 3 bin 600 yıllık Hitit mührü sergilenmeye başladı.

Çorum'da yurt dışına kaçırılmak üzereyken ele geçirilen 3 bin 600 yıllık Hitit mührü sergilenmeye başladı.

Hitit döneminde kral ile katip arasında yapılan yazışmalarda kullanılan ve dünyada üç tane bulunduğu belirtilen bronz mühür Çorum Müzesi'ndeki eşsiz tarihi eserler arasında gösteriliyor.

Bir örneği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük ve en çok ziyaret edilen sanat müzelerinden birisi olan Metropolitan Müzesi, diğeri ise Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde bulunan mühür, 2015 yılında Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ele geçirilmişti.

Polisin uzun süren teknik ve fiziki takibi sonucu krem kutusunda yakalanan, üzerinde çeşitli figürler ile hiyeroglif yazıların yer aldığı Hitit mührüne paha biçilemiyor.

Müze Müdürü Metin Çakar, Hititler döneminden kalma damga mührün Çorum Müzesi'ndeki önemli eserlerden birisi olduğunu söyledi.

Hitit mührünün Çorum polisi tarafından yapılan operasyonda yakalanarak Çorum Müzesi'ne teslim edildiğini hatırlatan Çakar, "Bu eserleri getirildikleri anda hemen sergiye çıkaramıyoruz. Konuyla ilgili yasal sürecin tamamlanmasıyla birlikte bu eserimiz de 2022 yılında yaptığımız vitrin çalışmaları sırasında teşhire çıkararak ziyaretçilerimizin beğenisine sunduk" dedi. - ÇORUM

Krem kutusunda yurt dışına kaçırılmak üzereyken ele geçirilen 3 bin 600 yıllık mühür sergilenmeye başladı
Krem kutusunda yurt dışına kaçırılmak üzereyken ele geçirilen 3 bin 600 yıllık mühür sergilenmeye başladı
Krem kutusunda yurt dışına kaçırılmak üzereyken ele geçirilen 3 bin 600 yıllık mühür sergilenmeye başladı
Krem kutusunda yurt dışına kaçırılmak üzereyken ele geçirilen 3 bin 600 yıllık mühür sergilenmeye başladı
Krem kutusunda yurt dışına kaçırılmak üzereyken ele geçirilen 3 bin 600 yıllık mühür sergilenmeye başladı
Krem kutusunda yurt dışına kaçırılmak üzereyken ele geçirilen 3 bin 600 yıllık mühür sergilenmeye başladı
Krem kutusunda yurt dışına kaçırılmak üzereyken ele geçirilen 3 bin 600 yıllık mühür sergilenmeye başladı
Krem kutusunda yurt dışına kaçırılmak üzereyken ele geçirilen 3 bin 600 yıllık mühür sergilenmeye başladı
Krem kutusunda yurt dışına kaçırılmak üzereyken ele geçirilen 3 bin 600 yıllık mühür sergilenmeye başladı
Krem kutusunda yurt dışına kaçırılmak üzereyken ele geçirilen 3 bin 600 yıllık mühür sergilenmeye başladı
Krem kutusunda yurt dışına kaçırılmak üzereyken ele geçirilen 3 bin 600 yıllık mühür sergilenmeye başladı
Krem kutusunda yurt dışına kaçırılmak üzereyken ele geçirilen 3 bin 600 yıllık mühür sergilenmeye başladı
Krem kutusunda yurt dışına kaçırılmak üzereyken ele geçirilen 3 bin 600 yıllık mühür sergilenmeye başladı
Krem kutusunda yurt dışına kaçırılmak üzereyken ele geçirilen 3 bin 600 yıllık mühür sergilenmeye başladı

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Amerika Birleşik Devletleri, Metropolitan Müzesi, Emniyet Müdürlüğü, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Krem kutusunda yurt dışına kaçırılmak üzereyken ele geçirilen 3 bin 600 yıllık mühür sergilenmeye başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Krem kutusunda yurt dışına kaçırılmak üzereyken ele geçirilen 3 bin 600 yıllık mühür sergilenmeye başladı - Son Dakika
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