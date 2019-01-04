Son Dakika Haberleri: Yurt Dışına Kaçma Hazırlığındaki Fetö Şüphelisi Yakalandı

Yurt Dışına Kaçma Hazırlığındaki Fetö Şüphelisi Yakalandı

11 dakika önce

Eskişehir'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda meslekten ihraç edilen vergi müfettiş yardımcısı yurt dışına kaçma hazırlığı içerisindeyken yakalandı.

Yurt Dışına Kaçma Hazırlığındaki Fetö Şüphelisi Yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda meslekten ihraç edilen vergi müfettiş yardımcısı yurt dışına kaçma hazırlığı içerisindeyken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, komiser yardımcısıyken 2014 yılında sınavla kurum değişikliği yaparak vergi müfettiş yardımcısı olan ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen Hacı Ali A. hakkında 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan Eskişehir 4. Ağır Ceza Hakimliği tarafından gözaltı kararı çıkarıldı. Yurt dışına kaçma hazırlığı içinde olduğu belirlenen şüpheli Hacı Ali A., Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince kent merkezinde bir eve yapılan operasyonda yakalandı.

Öte yandan örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:41 Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Manisa'da 'Swinger' Yöntemi ile Fuhuş Yaptıkları Tespit Edilen 18 Kişi Gözaltına Alındı FETÖ İadelerini Görüşmek İçin Türkiye'ye Gelen ABD Heyetiyle Yapılan Toplantı 11 Saat Sürdü

İthal Tütüne Uygulanan Vergi Sıfırlandı, Yerli Ürün Korumasız Kaldı Hakan Şükür'ün Babası Selmet Şükür'e FETÖ Üyeliğinden 15 Yıla Kadar Hapis İstendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 13:52:43. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yurt Dışına Kaçma Hazırlığındaki Fetö Şüphelisi Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]