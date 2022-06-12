Yurt dışına kaçmak için tur otobüsünün motor kısmına saklanan zanlı, mahsur kaldı - Son Dakika
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Yurt dışına kaçmak için tur otobüsünün motor kısmına saklanan zanlı, mahsur kaldı

12.06.2022 16:25

Yurt dışına kaçmak için tur otobüsünün motor kısmına saklanan zanlı, mahsur kaldı İtfaiyenin çalışmasıyla hafif yaralı olarak kurtarılan yabancı uyruklu şahıs, hastaneye kaldırıldı Fatih'te yabancı uyruklu bir şahıs yurt dışına çıkmak için Makedonya'ya dönen bir tur otobüsünün altından...

Yurt dışına kaçmak için tur otobüsünün motor kısmına saklanan zanlı, mahsur kaldı

İtfaiyenin çalışmasıyla hafif yaralı olarak kurtarılan yabancı uyruklu şahıs, hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Fatih'te yabancı uyruklu bir şahıs yurt dışına çıkmak için Makedonya'ya dönen bir tur otobüsünün altından tırmanarak motor kısmına girdi. Hareket eden otobüsün altında mahsur kalan şahıs, itfaiye ve polisi alarma geçirdi. İtfaiyenin çabasıyla hafif yaralı olarak kurtarılan zanlı, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Fatih Fevzipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Makedonya'dan İstanbul'a tur için gelen bir otobüs geri dönmek üzere Laleli'den hareket etti. Bir süre sonra otobüs içerisinde bağrışma seslerini duyan yolcuların durumu otobüs şoförüne bildirdi. Otobüs daha sonra yol kenarına çekildi. Yabancı uyruklu şahsın çığlık seslerini duyan otobüs şoförü otobüsü yol kenarına çekerek durdurdu. Otobüsün altından motor kısmına doğru girdiği anlaşılan zanlının mahsur kaldığını gören şoför, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, şahsı sıkıştığı yerden çıkarmak için seferber oldu. İtfaiye ekiplerinin yaptıkları çalışmada yabancı uyruklu şahsın kendisini iple bağladığını tespit etti. İtfaiye ekiplerinin otobüsün motor kısmına giren şahsı çıkarmak için başlattığı çalışmalar yaklaşık 1 saat sürdü. Çalışmalar sonrası çıkarılan şahsın, aracın çalışmasıyla vücudunda yanıklar oluştuğu görüldü. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yabancı uyruklu şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Yurt dışına kaçmak için tur otobüsünün motor kısmına saklanan zanlı, mahsur kaldı
Yurt dışına kaçmak için tur otobüsünün motor kısmına saklanan zanlı, mahsur kaldı
Yurt dışına kaçmak için tur otobüsünün motor kısmına saklanan zanlı, mahsur kaldı
Yurt dışına kaçmak için tur otobüsünün motor kısmına saklanan zanlı, mahsur kaldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Makedonya, İstanbul, İtfaiye, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yurt dışına kaçmak için tur otobüsünün motor kısmına saklanan zanlı, mahsur kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yurt dışına kaçmak için tur otobüsünün motor kısmına saklanan zanlı, mahsur kaldı - Son Dakika
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