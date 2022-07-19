YURT DIŞINA KAÇMAK İSTEYEN FETÖ ÜYELERİ YAKALANDI - Son Dakika
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YURT DIŞINA KAÇMAK İSTEYEN FETÖ ÜYELERİ YAKALANDI

19.07.2022 21:10

ANTALYA'nın Demre ilçesinden yurt dışına kaçmaya çalışan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi 3 eski asker ile onlara yardım ve yataklık yapan 1 kişi yakalandı.

ANTALYA'nın Demre ilçesinden yurt dışına kaçmaya çalışan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi 3 eski asker ile onlara yardım ve yataklık yapan 1 kişi yakalandı. 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Jandarma Göçmen kaçakçılık ve İnsan Ticareti (GKİT) Şube Müdürlüğü'ne; terör örgütü FETÖ/PDY üyelerinin Antalya'nın Demre ve Kaş ilçeleri arasındaki bir bölgeden Yunanistan'a kaçaçakları bilgisi üzerine, Demre Cumhuriyet Savcılığı kordinesinde çalışma başlatıldı. GKİT Şube Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü, Demre İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ortak çalışma başlatırken, bölgeden yurt dışına çıkılabilecek muhtemel noktalar denetim altına alındı. 18 Temmuz Pazartesi gecesi saat 21.45 sıralarında 34 plakalı bir otomobilin Demre'nin Taşdibi Bölgesi'ndeki yeni Demre Yat Limanı'na doğru geldiği gözlendi. Ekipler, otomobili durdurarak, içeride bulunan 4 kişiyi aramak istedi. Bunun üzerine otomobili bırakarak yaya kaçmaya çalışan 4 şüpheli yakalandı.

Jandarmanın yaptığı araştırmada kaçmaya çalışanlardan firari hükümlü H.Ç.'nin (36) FETÖ/PDY üyesi olmaktan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay cezası bulunduğu ve ordudan atılan eski subay olduğu tespit edildi. Şüphelilerden eski astsubay H.G.'nin (37) FETÖ PDY'ye üye olmaktan 6 yıl 8 ay cezası bulunduğu, yine eski astsubay M.G'nin (39) de FETÖ/PDY suçundan ordudan atıldığı belirlendi. FETÖ şüphelilerini Demre'ye getiren otomobilin şöförü A.Y.?de (41) yardım ve yataklık suçundan gözaltına alındı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

FETÖ/PDY üyesi 3 eski asker ve onlara yardım ve yataklık yapan 1 kişinin Demre yeni Yat Limanı'ndan Zodyak botla, Yunanistan'a kaçmak için yola çıktıkları öğrenildi. Şüpheliler Demre İlçe Jandarma Komutanlığı'nda yapılan sorgularının ardından Demre Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Elmalı Cezaevi'ne gönderildi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YURT DIŞINA KAÇMAK İSTEYEN FETÖ ÜYELERİ YAKALANDI - Son Dakika

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