Yurt dışına kaçmaya çalışan 143 göçmen İHA ile tespit edildi - Son Dakika
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Yurt dışına kaçmaya çalışan 143 göçmen İHA ile tespit edildi

13.07.2022 07:09

Yurt dışına kaçmaya çalışan 143 göçmen İHA ile tespit edildi Jandarmanın 3 ayrı operasyonunda 143 göçmen ve 2 organizatör yakalandı İzmir'in Menderes ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen göçmenler, jandarmaya bağlı İnsansız Hava Aracı tarafından tespit edildi.

Yurt dışına kaçmaya çalışan 143 göçmen İHA ile tespit edildi

Jandarmanın 3 ayrı operasyonunda 143 göçmen ve 2 organizatör yakalandı

İZMİR - İzmir'in Menderes ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen göçmenler, jandarmaya bağlı İnsansız Hava Aracı tarafından tespit edildi. Bölgeye giden ekipler toplamda 143 düzensiz göçmen ile 2 organizatörü yakaladı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Menderes ilçesi Koru Koyu mevkiinde, 11-12 Temmuz gecesi göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi aldı. Bilgi üzerine bölgede İnsansız Hava Aracı ile yapılan çalışmada, sabahın erken saatlerinde tekneye binmek üzere olan çok sayıda göçmen tespit edilerek harekete geçildi. Kaçak göçmen taşıyan teknenin güzergahı belirlendikten sonra teknenin koordinasyon bilgileri Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile paylaşıldı. Ekiplerin ortak çalışmasıyla kaçak göçmenleri taşıyan tekne yakalandı. Ekipler tarafından teknede 105 kaçak göçmen yakalanırken, organizatör olduğu değerlendirilen 2 şüpheli C.K. ve A.Y., gözaltına alındı.

İHA'larla 17 göçmen daha tespit edildi

Denizde yakalanan göçmenler ve şüphelilerin karaya çıkartıldığı esnada İHA ile yapılan izleme faaliyeti çerçevesinde kara üzerinde bir grup göçmenin daha beklemede olduğu görülürken, bir süre sonra bekleyen göçmenlerden bir kısmı gelen minibüs ve ticari taksiye binerek Ahmetbeyli istikametine kaçtı. İHA'lar ile tespit edilen araçları sıkı takibe alan jandarma ekipleri, kısa süre içerisinde araçları durdurdu. Araçlarda 17 göçmen daha yakalanırken, minibüs ve taksi şoförüne ise idari yaptırım uygulandı.

Öte yandan, göçmenlerin toplandığı bölge çevresinde arama ve tarama faaliyeti icra eden Jandarma Asayiş Komando Timleri, bir grup göçmenin daha arazide saklandığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, 21 göçmeni daha yakaladı.

Jandarma ekiplerince yakalanan 143 göçmen işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine gönderileceği öğrenilirken, gözaltına alınan iki şüpheli C.K. ve A.Y.,'nin jandarmadaki işlemleri sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: İHA

İnsansız Hava Aracı, İhlas Haber Ajansı, Jandarma, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yurt dışına kaçmaya çalışan 143 göçmen İHA ile tespit edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yurt dışına kaçmaya çalışan 143 göçmen İHA ile tespit edildi - Son Dakika
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