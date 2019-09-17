Son Dakika Haberleri: Yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
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Yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

1 saat önce

Edirne'de, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 3'ü tutuklandı.

Yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı, System.String[]

Edirne'de, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Hudut Birliği askerleri, Bosnaköy mevkisindeki sınır devriyeleri sırasında, askeri yasak bölgede 4 kişilik grubu yakaladı.

Yapılan incelemede, Yunanistan'a kaçmaya çalışan şüphelilerin FETÖ bağlantıları olduğu ve haklarında yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

Zanlılardan E.Ş, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen diğer zanlılar M.T.C, D.B.A. ve H.C. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Piyade, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:04 Kaynak: AA
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