Yurt dışına kaçmaya çalışan bir Türk ile 8 sığınmacı yakalandı - Son Dakika

Dorsede biri Türk vatandaşı, 3'ü çocuk 6 Iraklı ile ikisi Suriye vatandaşı olmak üzere toplam 9 kişi bulundu.

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