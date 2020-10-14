Bursa Emniyeti düğmeye bastı, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika

- Bursa Emniyeti düğmeye bastı, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü operasyonu kapsamında yurt dışına kaçmaya çalışan bir kişi gözaltına alındı

BURSA - Bursa'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi bir kişi illegal yollardan yurtdışına kaçmaya çalışırken Bursa polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2012-2016 yılları arasında örgüt adına himmet, kurban ve bağış gibi isimler altında Bursa'da toplanan paraları örgüte aktarmak ve Bursa 9.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arana A.G. isimli şüphelinin illegal yollardan yurt dışına kaçacağını belirleyen ekipler düğmeye bastı.

Yapılan çalışma ve operasyonlar sonucu A.G.'nin, yurt dışına kaçmak için Edirne ili Keşan ilçesinde yakalanarak Bursa'ya getirildi. A.G.'ye yurt dışına kaçmasında yardımcı olduğu belirlenen T.A. isimli şahsa adli işlem yapılırken, A.G.'nin ise İstanbul 11.Sulh Ceza Mahkemesi tarafından aranan eşi P.Ö.G.'de yakalanarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerine tespit edildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan A.G. adliyeye sevk edildi.