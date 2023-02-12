Yurt dışına kaçmaya çalışan müteahhitten şok sözler

Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman'da yıkılan binaların 2 müteahhidi, yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolüne götürülen müteahhit Yavuz Karakuş basın mensuplarının kendisine yönelttiği sorulara verdiği ilk cevapta, "44 bina yaptım, 4'ü çöktü. Her şeyi usulüne göre yaptım, vicdanım rahat" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü polisi, savcılıkça yürütülen soruşturma çerçevesinde deprem sonrası Gürcistan'a kaçmaya kalkışan müteahhitler Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş'u İstanbul Havalimanında yakaladı. Emniyette ilk ifadeleri alınan müteahhitler daha sonra sağlık kontrolüne götürüldü. Sağlık kontrolüne götürüldükleri esnada basın mensuplarının yönelttiği sorulara cevap veren müteahhit Yavuz Karakuş, "44 bina yaptım, 4'ü çöktü. Her şeyi usulüne göre yaptım, vicdanım rahat" şeklinde cevap verdi.

Gözaltında bulunan müteahhit karı-kocanın İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğündeki ifadelerinin alınmaya devam edileceği öğrenildi. - İSTANBUL