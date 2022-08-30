AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban'ın kaçış planı ortaya çıktı! - Son Dakika
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AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban'ın kaçış planı ortaya çıktı!

30.08.2022 16:17

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun özel görüntülerini Sedat Peker'e vermekle suçlanan boşanma aşamasında olduğu eşi Türk Hava Kurumu Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban, dün yurt dışına kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı. Muğla'da yakalandıktan sonra bugün sorgusuna başlanan Ban'ın kaçış planı ortaya çıktı. Ünsal'ın Yunanistan'a gitmeye çalıştığı öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve dün yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde polis ekiplerince yakalanan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, Milas'a kendisine ait olmayan ve daha önce kullanmadığı bir araçla geldi. Ban, Muğla'ya gelişi sırasında polis kontrol noktalarından kurtulmak için farklı güzergahları kullandı.

SÜRAT MOTORUYLA YATA GEÇECEKTİ

Yurt dışına kaçacağına yönelik ihbar üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat ekiplerince takibe alınan Ban'ın, Muğla'ya ulaştığında bir yat ile Yunanistan'a kaçacağı tespit edildi. Malta bandralı yatın kaptanının, Yunan kara sularına bıraktığı yata bağlı küçük sürat motoruyla Bodrum Marina'ya geleceği, buluşmanın ardından Ünsal Ban'ın sürat motoruyla yata geçeceği öğrenildi.

YATIN KAPTANI VE MÜRETTEBATININ ŞİRKET KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Yurt dışına kaçış için kullanılacak yatın kaptanının ve mürettebatının Ban'ın şirketlerinde çalışma kaydı bulunduğu belirlendi. Kaptan ve mürettebat da polis ekiplerince gözaltına alındı.

AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban'ın kaçış planı deşifre oldu! Muğla'dan Yunanistan'a geçecekmiş

EV SATIN ALARAK VİZE ALMIŞ

Eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü elebaşı ile paylaşma, tehdit ve şantajla suçlanan, THK Üniversitesini zarara uğratmaktan da hakkında çok sayıda dava bulunan Ünsal Ban'ın "ev satın alma yoluyla vize sahibi olduğu" ve Yunanistan'a kaçacağı belirtildi.

AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban'ın kaçış planı deşifre oldu! Muğla'dan Yunanistan'a geçecekmiş
Zehra Taşkesenlioğlu

ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Zehra Taşkesenlioğlu'ndan da konuyla ilgili bir açıklama var. Görüntülerinin mahremiyetinin hiçe sayılara milyonlara servis edildiğini söyleyen Taşkesenlioğlu,"Farklı bir boyuta çekilen bu görüntüler boşanma sürecinde zor günler yaşayan bir kadının linç edilmesi ve itibarsızlaştırma çalışmasından başka bir amaca hizmet etmemektedir" dedi.

Taşkesenlioğlu, ailesiyle birlikte sistematik bir şekilde iftira kampanyasıyla karşı karşıya kaldığının belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Şahsıma yönelik bu yargısız infazın son bulacağına ve son derece ahlaksızca oynanan bu kumpasın yargı önünde bir an önce gün yüzüne çıkacağına inancım tamdır. Bu konu ile ilgili adli ve hukuki süreç başlatılmıştır."

AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban'ın kaçış planı deşifre oldu! Muğla'dan Yunanistan'a geçecekmiş
Ünsal Ban

ÜNSAL BAN KİMDİR?

Ban, Ankara'da 1970 yılında doğdu. İlk, orta ve liseyi Ankara'da tamamlayan Ünsal Ban, 1990 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Lisans, 1996 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Finansman Ana Bilim Dalı'nda Yüksek Lisans, 1999 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe-Finansman Ana Bilim Dalı'nda doktora eğitimini tamamladı. Ban, 2005 yılında Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Muhasebe/Finansman Anabilim Dalında Doçentlik kadrosuna, 2011 yılında da Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde profesörlük kadrosuna atandı.

Ünsal Ban, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü olarak görev yaptı. Türkiye Ünsal Ban ismini, AK Parti Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile boşanma aşamasında yeniden duymaya başladı. Boşanma öncesinde eşine ait bazı video görüntüleri ile ayrıntıya girmeden mesajlar paylaşacağını ima eden Ban, daha sonra bazı demeçler vererek, kendisinde yüklü miktarda para istendiğini, ölüm korkusu yaşadığını iddia etmeye başladı. Ban'ın boşanma davasına yayın yasağı getirilmişti.

YORUMLAR
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Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın gözaltı süresi uzatıldı Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın gözaltı süresi uzatıldı Muğla'da yakalanan eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, Ankara'ya getirildi Muğla'da yakalanan eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, Ankara'ya getirildi
Kaynak: AA

Yunanistan, Ünsal Ban, Muğla, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban'ın kaçış planı ortaya çıktı! - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban'ın kaçış planı ortaya çıktı! - Son Dakika
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