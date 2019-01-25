Son Dakika Haberleri: Yurt Dışına Kaçmaya Hazırlanan Fetö Şüphelileri Yakalandı

Yurt Dışına Kaçmaya Hazırlanan Fetö Şüphelileri Yakalandı

2 saat önce

Edirne'de, yurt dışına kaçmaya hazırlanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi yakalandı.

Yurt Dışına Kaçmaya Hazırlanan Fetö Şüphelileri Yakalandı, System.String[]
Edirne'de, yurt dışına kaçmaya hazırlanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ şüphelilerinin kaçışını ve göçmen kaçakçılığını engellemek için çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma kapsamında Havsa Dörtyol ışıklar mevkisinde 2 aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada, FETÖ/PDY üyeliğinden kaydı bulunan V.A, O.T. ve N.M. ile Afganistan uyruklu bir kişi yakalandı.

Yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlenen şüpheliler gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:26 Kaynak: AA

Edirne, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Özulaş Toplutaşım A.Ş. Otobüste Yaşanan Kavgaların Önüne Geçmek İçin Düğmeye Bastı AK Parti Seyhan Belediye Başkan Adayı, Seçim Çalışmaları Sırasında Bıçaklı Saldırıya Uğradı

Fazıl Say ve Ece Dağıstan, Milano'da Evlendi Fuhuşla Suçlanan Kadın, Sevgilisini Öldürüp "Aşkım Ölüyor" Diye Polisi Aradı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 20:36:53. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yurt Dışına Kaçmaya Hazırlanan Fetö Şüphelileri Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]