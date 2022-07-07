Yurt dışına kaçmaya hazırlık yapan 66 göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yurt dışına kaçmaya hazırlık yapan 66 göçmen yakalandı

07.07.2022 09:34
Yurt dışına kaçmaya hazırlık yapan 66 göçmen yakalandı

Mersin'de yurt dışına kaçmak için hazırlık yapan 66 göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

Mersin'de yurt dışına kaçmak için hazırlık yapan 66 göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda bir grup yabancı uyruklu göçmenin yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığını tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipleri, 66 düzensiz göçmen ile 3 organizatörü yakaladı.

Gözaltına alınan organizatörler, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü. - MERSİN

YORUMLAR
500
Son dakika... Mersin'de kayıp küçükbaş hayvanları jandarma buldu Son dakika... Mersin'de kayıp küçükbaş hayvanları jandarma buldu Son dakika haberleri! Mersin'de jandarma, olası orman yangınlarına karşı teyakkuzda Son dakika haberleri! Mersin'de jandarma, olası orman yangınlarına karşı teyakkuzda
Kaynak: İHA

Jandarma, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yurt dışına kaçmaya hazırlık yapan 66 göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:30 Şenol Güneş kendisini şikeyle suçlayan Erman Toroğlu'nun daha az konuşmasını talep etmişti! Ağzına bant yapıştırdı
09:21 CHP'nin "TÜİK'e talimat mı verildi?" sorusunu Bakan Nebati yanıtladı: Söz konusu değildir
08:34 Gülşen konserinde yine yerinde duramadı! Önce erkek arkadaşının kucağına çıktı sonra Edis'le kalça dansı yaptı
00:59 81 yaşındaki kadın, kızı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü
00:34 Perinçek'ten çok konuşulacak "NATO" çıkışı: Çıkarsak 2 ürünün fiyatı düşer
00:07 Konya'daki doktor cinayetiyle ilgili hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu'na Bakan Koca'dan yanıt: Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?
23:47 Her şey sokak ortasında oldu! Tartışma yaşadığı adamın boğazını falçatayla kesti
23:46 Kılıçdaroğlu, Konya'daki doktor cinayetinde bireysel silahlanmayla ilgili kritik mesajlar verdi: Bunun bir bedeli var
22:15 İngiltere'de yaşanan peş peşe istifalar sonrası Boris Johnson'dan açıklama: Görevime devam edeceğim
22:12 Wimbledon tenis turnuvasında, ibadet için ayrılan odada cinsel ilişkiye giriyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 09:40:14. #1.13#
SON DAKİKA: Yurt dışına kaçmaya hazırlık yapan 66 göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement