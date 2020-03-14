Yurt dışına zorunlu çıkacak personelden, göreve başlamadan önce sağlık raporu istenecek. - Son Dakika

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Yurt dışına zorunlu çıkacak personelden, göreve başlamadan önce sağlık raporu istenecek.
6 saat önce
Yurt dışına zorunlu çıkacak personelden, göreve başlamadan önce sağlık raporu istenecek.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 06:42 Kaynak: AA
Yurt dışına zorunlu çıkacak personelden, göreve başlamadan önce sağlık raporu istenecek.
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